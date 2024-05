Come vedere l’aurora boreale la domenica sera

(Di domenica 12 maggio 2024) Aurora: Spettacolo Celeste in Vista La spettacolare aurora, prodotto dei brillamenti solari che si è manifestato intensamente fin da venerdì, potrebbe essere nuovamente visibile in molte parti degli Stati Uniti questagrazie a una potente tempesta geomagnetica in corso. Lights Show Spettacolo di Luci, fenomeno noto ancheaurora, ha fatto la sua comparsa in posti insolitigran parte degli Stati Uniti, l’Inghilterra e alcune zone dell’America Centrale. Secondo il Centro di Previsioni Meteorologiche Spaziali dell’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica, le luci brillanti verdi, rosa e viola saranno di nuovo visibili nelle L'articolo proviene da News Nosh.

Aurora boreale bis in Liguria: lo spettacolo dalle alture di Torriglia - Aurora boreale bis in Liguria: lo spettacolo dalle alture di Torriglia - L’immagine è stata scattata quando il fenomeno era ormai in via di esaurimento e da lì a poco non sarebbe stato più percepibile dalla Liguria.

Zanzare avvistate per la prima volta in Scozia, è allarme tra gli esperti: «Possono trasmettere malattie come Dengue e Zika» - Zanzare avvistate per la prima volta in Scozia, è allarme tra gli esperti: «Possono trasmettere malattie come Dengue e Zika» - Sono stati riconosciuti sedici tipi, tra cui la Culex pipiens, prevalente nel Nord e Sud America, nel Nord Africa, in alcune parti dell'Europa e dell'Asia, la zanzara comune che è la più diffusa ...

Anche a Brindisi, la tempesta magnetica (perfetta) che ha generato una straordinaria aurora boreale - Anche a Brindisi, la tempesta magnetica (perfetta) che ha generato una straordinaria aurora boreale - Una tempesta geomagnetica di rara intensità ha dato spettacolo dalla notte del 10 maggio e potrebbe farlo anche stanotte, colorando il cielo d'Italia con l'aurora boreale dai colori rosa, fucsia e vio ...