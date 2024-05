Capelli corti con frangia | tutte le variabili della stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 12 maggio 2024) I taglisorprendono sempre. La loro piccola dimensione è la più sperimentale: la loro varietà si mostra sopratutto sulla fronte. Perché i nuovi taglisono dotati, spesso, di unalunga, corta ossima. Ciocche che vanno a decorare il volto e rinnovare il taglio. La primavera estate 2024 è lamigliore per scegliere un taglio corto. Fresco, facile da mantenere, svelto da asciugare. Senza bisogno di strumenti di calore. La novità, per scegliere il taglio più adatto per sé, si misura in quei pochi centimetri diche, se si vuole, ricoprono la fronte. Laè la variabile che ...