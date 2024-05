Simona Izzo e Monica Leofreddi - chi sono le ex di Antonello Venditti | Tradite tutte e due

(Di domenica 12 maggio 2024) La vita sentimentale diè stata piuttosto movimentata, tra ex e grandi amori famosi si ricordano soprattutto le relazioni conLeoffredi., chile ex diLa rottura conè stata molto difficile, ma dopo qualche tempo l’artista ha aperto le porte del suo cuore a. L’artista e la presentatrice hanno vissuto un grande amore alla larga dal gossip, anche per il desiderio della donna di vivere in serenità la sua vita privata. Molti dettagli di questa relazione, così,rimasti ...

Sorrento. Concerto per la Festa della Mamma dei Pueri Cantores della Cattedrale - Sorrento. Concerto per la Festa della Mamma dei Pueri Cantores della Cattedrale - Nell’ottobre 1967, don Antonio izzo, giovane sacerdote della chiesa sorrentina, diede pratica attuazione al suo sogno di realizzare un coro di “Pueri Cantores”. Iniziò con trenta ragazzi, scegliendoli ...

Cristian Izzo “Comedians during the plague” - Cristian izzo “Comedians during the plague” - Grande successo ed entusiasmo giustamente contagioso per lo spettacolo teatrale di Cristian izzo “Comedians during the Plague” ossia Teatranti in tempi pandemici, andato in scena domenica sera all’int ...