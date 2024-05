Caos nella notte | evacuata discoteca ‘Class 125’ di Arezzo a causa di spray urticante Carabinieri sulle tracce degli autori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 12 maggio 2024) Attimi di concitazione e panico hanno scosso lanel cuore di, precisamente in via Madonna del Prato, la scorsa, quando ignoti hanno spruzzatoal peperoncino all’interno dei locali. Il personale addetto alla sicurezza ha reagito prontamente, ordinando l’evacuazione di tutti i giovani presenti che stavano ballando la loro serata via. Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi tra i presenti, se non un leggero e temporaneo bruciore agli occhi e alla gola. Tuttavia, l’incidente ha richiesto l’intervento dei, che sono arrivati sul luogo dell’accaduto in tempi rapidi. Dopo aver completato gli accertamenti e garantito la messa in sicurezza del locale, i clienti hanno potuto rientrare e la serata è ripresa come se ...