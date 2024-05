Inter - per il mercato si guarda a destra! Occhi su un esterno in Olanda

(Di domenica 12 maggio 2024) Si scalda il calcioin casa, con i dirigenti nerazzurri a caccia di possibili colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima lunga stagione. Attenzione anche sulla fascia, dove si segue conesse unche gioca in. COLPI DI– Non solo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski: l’, in vista della prossima lunga stagione,anche alla fascia. Con l’idea di spostare Tajon Buchanan a sinistra come vice-Federico Dimarco e Carlos Augusto a fare il vice-Alessandro Bastoni, il focus si sposta proprio dall’altra parte. Specialmente se dovesse anche partire Denzel Dumfries, con il quale le trattative per il rinnovo procedono a rilento. Ed ecco ...

L’accordo con Pimco permette a Steven Zhang di sblocca re il mercato dell’Inter e di agevolare i dirigenti nel percorso per costruire e programmare la prossima stagione. AGEVOLAZIONI ? Steven Zhang ha raggiunto un accordo con Pimco per liquidare ...

Il Napoli è interessato a Radu Dragusin , difensore rumeno che a gennaio ha lasciato il Genoa per trasferirsi al Tottenham . A riportarlo è il ‘Sun‘, che spiega come Dragusin potrebbe chiedere la cessione se dovesse continuare ad avere poco spazio. ...

