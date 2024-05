(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Milanese ma di fatto senza fissa dimora, colpito da provvedimento di Daspo urbano, è stato sorpresore merce all’interno delladi piazza Boldoni. L’uomo, 38 anni, è stato cosìSquadra Volante della polizia, che lo ha rintracciato in piazza Roma dopo la segnalazione di un dipendente del grande magazzino, che lo aveva visto aggirarsi tra i camerini e i reparti. La descrizione fisica e del suo abbigliamento hanno permesso alle volanti di rintracciarlo e di trovare, all’interno dello zaino che aveva con sé, un paio di pantaloni e una maglia con ancora i cartellini di vendita applicati. Addosso aveva inoltre un paio di occhiali di marca ancora con la placca antitaccheggio applicata. In tutto, merce per un valore totale di circa 600 ...

Novate Milanese ( Milano ), 30 aprile 2024 – La lite per l’affitto finisce con un coinquilino accoltella to e un altro bastonato e poi arrestato . È successo ieri sera a Novate Milanese dove tre uomini hanno litigato arrivando in breve alle mani e ...

Novate Milanese ( Milano ), 30 aprile 2024 – La lite per l’affitto finisce con un coinquilino accoltella to e un altro bastonato e poi arrestato . È successo ieri sera a Novate Milanese dove tre uomini hanno Litiga to arrivando in breve alle mani e ...

Como, ruba alla Coin abiti per 600 euro: 38enne arrestato - Como, ruba alla coin abiti per 600 euro: 38enne arrestato - Piazza Boldoni, l’uomo è stato notato da un dipendente che ha chiamato la polizia. Gli agenti lo hanno rintracciato mentre si allontanava: nello zaino c’erano gli abiti con la placca antitaccheggio an ...

Sorpreso a rubare al Coin, un arresto a Como - Sorpreso a rubare al coin, un arresto a Como - L'uomo, di Milano, già colpito dal divieto di avvicinamento all'area urbana lariana. Lunedì finirà davanti al giudice ...

Como, ruba vestiti e occhiali alla Coin, la polizia lo ferma in piazza Roma. Milanese a processo - Como, ruba vestiti e occhiali alla coin, la polizia lo ferma in piazza Roma. Milanese a processo - La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri, ha arrestato per furto aggravato un milanese di 38 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e destinatario ...