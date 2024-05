Juventus-Salernitana 0-1 al 45' | lo Stadium fischia

Dalla furia di Vlahovic al nuovo caos, polveriera Juve: ‘mandato’ subito via - Dalla furia di Vlahovic al nuovo caos, polveriera Juve: ‘mandato’ subito via - Primo tempo sorprendente all’Allianz stadium. Dopo un approccio alla gara che definire soporifero sarebbe solo un eufemismo, i bianconeri non sono riusciti a far decollare il match, anzi. Prima del ...

LIVE TS - Juventus-Salernitana: granata a un passo dal raddoppio con Ikwuemesi! - LIVE TS - juventus-salernitana: granata a un passo dal raddoppio con Ikwuemesi! - 28' Risponde subito la Juventus con Rabiot che va al tiro dal limite, pallone alto sulla traversa. 27' GOL DELLA SALERNITANA: PIEROZZI! Calcio d'angolo di Sambia sul primo palo per il difensore scuola ...

PIEROZZI, A segno contro la Juventus allo Stadium - PIEROZZI, A segno contro la Juventus allo stadium - Alle 18:00 è iniziata juventus-salernitana. Granata che sono in vantaggio all'Allianz stadium grazie alla rete al minuto 27 dell'ex Viola Niccolò Pierozzi. Il terzino classe ...