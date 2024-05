Playoff Serie C 2024 - ufficiali gli orari del primo turno nazionale | si parte martedì 14 maggio alle 20 | 30

(Di domenica 12 maggio 2024) La Lega Pro hazzato glidelle gare deldella fasedeidiC 2023/. Le partite di andata sono in programma14, mentre il secondo atto è previsto per sabato 19. Le squadre che al termine del doppio confronto avranno ottenuto ilr punteggio avranno accesso al secondo. In caso di parità, si terrà conto della differenza reti nelle due gare. Se la parità dovesse persistere, avrà accesso al secondola società “testa di”. GARE DI RITORNO –14GARA ...

Le quattro partecipanti ai playoff più ricchi del pianeta, tra cui Norwich e Leeds che domenica all’ora di pranzo daranno vita alla prima semifinale di andata, non sembrano in gran forma. I Whites hanno vinto entrambi gli scontri diretti della ...

Playoff Serie D - Il Piacenza chiude nel peggiore dei modi. La Varesina sbanca il Garilli (3-4) ai supplementari - playoff Serie D - Il Piacenza chiude nel peggiore dei modi. La Varesina sbanca il Garilli (3-4) ai supplementari - Gara infinita nella semifinale playoff con i biancorossi che vanno sotto 1-3, ma negli ultimi 5' segnano due gol mandando la partita agli extratime. Poi la nuova follia di Marquez (che si fa ancora bu ...

La Samb vince ad Avezzano e vola in finale - La Samb vince ad Avezzano e vola in finale - Marco Mancinelli lascia fuori dall’undici titolare diversi acciaccati. In difesa confermati Alessandro Zoboletti e Alex Sirri. In attacco fiducia a Luca Senigagliesi. La Samb fatica a creare gioco nei ...

Pro Favara, sarà il Pompei l’avversario dei gialloblù al turno nazionale playoff - Pro Favara, sarà il Pompei l’avversario dei gialloblù al turno nazionale playoff - Sarà il Pompei l’avversaria della Pro Favara per le semifinali nazionali di Eccellenza. La squadra rossoblù ha battuto 2-0 il Nola nella finale play off girone A Campania. Partita di andata in ...