Assume una badante per la madre inferma e poi la violenta | 67enne arrestato nel Padovano

(Di domenica 12 maggio 2024) Padova, 12 maggio 2024 –unafacendola arrivare dalla Moldavia, ma è solo una scusa per molestarla. Prima le dice che lo stipendio (di mille euro) era comprensivo di rapporti sessuali e poi la. È statoper violenza sessuale continuata undi Solesino, riconosciuto colpevole e condannato dal tribunale di Padova. L'uomo dovrà scontare tre anni e mezzo di reclusione in carcere: la condanna risale all’ottobre scorso, oggi l’arresto. La terribile vicenda I fatti risalgono al 2012. La vittima, una donna di origini moldave, all'epoca 27enne, era arrivata in Italia dopo che le fu proposto di lavorare comenell'abitazione dell'uomo – che vive a Solesino, nel– di cui avrebbe dovuto accudire la...

