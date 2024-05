Riccardo Milani - chi è il marito di Paola Cortellesi | È bello crescere insieme

Un traguardo importante per il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, che sta per raggiungere i 7 milioni di incassi totali. Un mondo a parte di Riccardo Milani , interpretato da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, prosegue la sua corsa al ...

Per la 69esima edizione, tante celebrity italiane sul tappeto rosso del Teatro 5 di Cinecittà. Da Paola Cortellesi a Micaela Ramazzoti, ma anche attori stranieri come il protagonista de La Chimera, Josh O' Connor

Questa sera, alle 21.20 su Canale 5, va in onda in prima tv Corro da te, remake del film francese del 2018 Tutti in piedi. Diretto da Riccardo Milani, è una commedia con Pierfrancesco Favino cinico seduttore e Miriam Leone bellissima disabile che ...