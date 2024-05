Si tuffa nel fiume e viene portato via dalla corrente | muore un ragazzo di 16 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Undi 16è stato recuperato dalle acque delAdda a Medolago, in provincia di Bergamo. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Un Ragazzo di 22 anni , nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ha tenta to di buttarsi nel fiume Serio, comune di Nembro, in provincia di Bergamo .Continua a leggere

