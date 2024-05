(Di domenica 12 maggio 2024) Sarà Viadana-la2024 delladi. Dopo che gli emiliani si erano imposti ieri nel derby decisivo contro il Valo, oggi allo stadio Battaglini diè stata la volta dello scontro diretto tra i rossoblù padroni di casa e il. Il “derby d’Italia”,degli ultimi due anni del massimo campionato italiano, decideva chi sarebbe stata la seconda finalista. Ecco come è andata. Avvio di marcana, che dopo 10 minuti sblocca il risultato con un calcetto di Bellini che mette in difficoltà la difesa di, calcio di alleggerimento stoppato da Trotta, riprende l’ovale proprio Bellini e schiaccia per lo ...

Rovigo , 14 marzo 2024 – Attesa per il match tra la Femi Cz Rugby Rovigo Delta e il Petrarca Rugby di Padova che verrà anche trasmesso in diretta su Rai2. L’evento, che si svolgerà domenica 24 marzo alle 16, è stato presentato nella sala consiliare ...

Si è disputata la sfida valevole per la seconda giornata dei playoff della Serie A Elite di Rugby e al “Memo Geremia” di Padova sono scese in campo il Petrarca , all’esordio nella seconda fase del torneo, e il Mogliano , sconfitto in gara-1 contro il ...

Rugby, il Petrarca Padova espugna Rovigo e va in finale di Serie A Elite - rugby, il Petrarca padova espugna Rovigo e va in finale di Serie A Elite - Sarà Viadana-Petrarca padova la finale 2024 della Serie A Elite di rugby. Dopo che gli emiliani si erano imposti ieri nel derby decisivo contro il ...

Rugby serie A Elite – Il sogno è realtà: Viadana va in finale, Reggio si arrende. E ora tutti a Parma - rugby serie A Elite – Il sogno è realtà: Viadana va in finale, Reggio si arrende. E ora tutti a Parma - Viadana E’ tutto vero. Il Viadana vola in finale scudetto. La squadra giallonera ha battuto 18-16 il Valorugby nella terza e ultima gara dei play off e ...

Rovigo-Petrarca semifinale scudetto di rugby verso il "sold-out" e con il ct Quesada finalmente in tribuna - Rovigo-Petrarca semifinale scudetto di rugby verso il "sold-out" e con il ct Quesada finalmente in tribuna - ROVIGO - La semifinale scudetto FemiCz rugby Rovigo-Petrarca padova di domani, domenica 12 maggio, alle ore 17 sarà un grande spettacolo. Non solo per l’importanza della ...