Patric-Vecino | la Lazio batte l’Empoli Sogno Champions ancora vivo

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – Nel giorno della festa per celebrare i 50 anni del suo primo scudetto la2-0nel ‘lunch match’ della 36/a giornata di Serie A, conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e resta in corsa per un posto nella prossimaLeague. A decidere la sfida dell’Olimpico sono i gol dinel recupero del primo tempo e dia un minuto dal 90°. In classifica i biancocelesti si portano a quota 59 in settima posizione a -1 dalla quinta piazza di Atalanta e Roma che si affrontano stasera al Gewiss Stadium di Bergamo. Pesante ko perche resta fermo al 16° posto in classifica con 32 punti insieme al Frosinone e pienamente invischiato nella ‘bagarre’ per non retrocedere. Dopo un inizio equilibrato e senza ...