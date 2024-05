Tabilo elimina Djokovic a Roma - chi è il tennista cileno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Alejandrobatte Novakal terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 e centra la vittoria più prestigiosa della carriera a, la città preferita nel circuito. Il, 26 anni, non aveva mai sconfitto un giocatore della top ten Atp. Il numero 32 della classifica si toglie lo sfizio di strapazzare in 2 set, al Foro Italico, il numero 1 del mondo.raccoglie solo 5 game (6-2, 6-3) e dice addio all’obiettivo di conquistare il settimo titolo sulla terra rossa capitolina. “E’ incredibile. Sto cercando di svegliarmi”, le parole didopo l’exploit. La vittoria permette al mancino, nato a Toronto in Canada, di raggiungere il quarto turno di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera, dopo il risultato ottenuto ...