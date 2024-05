Kooij e Pogacar sventano il golpe Narvaez

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 12 maggio 2024) Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca alla nona tappa della corsa rosa, la Avezzano-Napoli, 214 chilometri in 214 parole. Sesi fosse girato ai cinquecento metri all’arrivo, avrebbe strabuzzato gli occhi nel vedere la maglia rosa, colui che dovrebbe essere il capo dei capi, tirare il gruppo per lanciare la volata a un compagno: Molano.lo ha fatto, ha dato una menata forse decisiva ad annullare quel minimo vantaggio che l’ecuadoriano si era costruito in circa 7,5 chilometri di pedalate disperate e ottimistiche. Avrebbe di cui inveire, ma è signore e non l’ha fatto, almeno davanti alle telecamere. Molano non ha vinto, è arrivato terzo. Anche Milan non ha vinto, è arrivato secondo, nonostante ...