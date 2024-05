LIVE Montenegro-Italia 28-30 - Qualificazioni Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA | minuti decisiv - gli azzurri devono stringere i denti

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Gol dalla distanza di Vuko Borozan, che passa tra le gambe di Domenico Ebner.28-30. 54? Gooooooooooooooool!!! Contropiede vincente di Umberto Bronzo, che non sbaglia da pochi metri.27-30. 53? Parata di Ebner, che appena rientrato in campo spedisce sulla traversa il tiro di Vujovic. Pallone che rimane in mano al. 52? Goooooooool!! Pallonetto perfetto di Parisini, che supera Simic.27-29. 52? Tiro beffardo di Corsovic, che senza troppa forza trova il varco sotto le gambe di Colleluori.27-28. 51? Gooooooool. Ottimo blocco di Parisini che aiuta la penetrazione di Giacomo ...

18.14 Finito il primo tempo ! Non passa la conclusione di Vuko Borozan. dopo metà gara l'Italia è avanti 17 a 13. 30? Ultimo tentativo da fermo per il Montenegro. 30? Goooool di Mikael Helmersson, che non ...

34? Kaluderovic serve Grbovic dimenticato dalla difesa dell'Italia. Il numero 90 controlla il pallone con calma ed infila Domenico Ebner. Montenegro-Italia 16-19 34? Gooooooool!!Marco Mengon, salta un ...

46? Goooooool! Dapiran raccoglie dall'angolo il pallone e buca sul primo palo Simic appena rientrato. Montenegro-Italia 23-26 . 46? Errore in difesa degli azzurri , che perdono la marcatura di Stefan Cavor. ...

