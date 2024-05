Machiavelli - il Principe prima del Principe Lezione di storia al Niccolini

Da che era il principe azzurro, poi “ principe dei party” passando per il “ principe -che-lavora-poco” (Work-shy Prince), William oggi sembra essere destinato ad essere ricordato come il principe triste. Nessuno infatti, mentre negli anni gli ...

In una notte calda di luglio, trentanove anni fa, nacque a Bologna una principessa. Il suo arrivo fu come un fulmine a ciel sereno poiché non era attesa per l’estate ma per l’autunno; questo non scoraggiò i suoi genitori che furono costretti a ...