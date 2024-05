LIVE – Fiorenzuola-Novara 0-3 - playout andata Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 12 maggio 2024) Latestale di, match valevole per l’deidel campionato italiano di. La compagine toscana ha seriamente rischiato di retrocederemente inD, ma ora ha un’ultima opportunità per mantenere la categoria con questo. La formazione piemontese, dal suo canto, non vuole gettare via una grande rimonta compiuta nella seconda parte della stagione e spera di portare a casa la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 maggio alle ore 18:00. Sportface.it seguirà l’evento incon untestuali e fornirà diversi contenuti sulla partita. COME VEDERE LA ...

Playout Serie C: Novara avanti 3-0 sul Fiorenzuola all’intervallo. Vince anche la Recanatese. I risultati parziali - Playout serie C: Novara avanti 3-0 sul Fiorenzuola all’intervallo. Vince anche la Recanatese. I risultati parziali - Terminano i primi tempi delle gare dei playout di serie C. Solo due le gare sbloccate dopo i primi 45'. Il Novara è avanti 3-0 in casa del Fiorenzuola. In gol anche la Recanatese contro la Vis Pesaro.

Fiorenzuola e Novara in campo per la salvezza (0-0) DIRETTA - Fiorenzuola e Novara in campo per la salvezza (0-0) DIRETTA - FIORENZUOLA - NOVARA 0-0 (in campo) LA CRONACA Iniziata la partita. Ecco le formazioni ufficiali della sfida del Pavesi: Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; ...

Playout Serie C LIVE: alle 18 Potenza, Novara, Vis Pesaro e Monopoli - Playout serie C LIVE: alle 18 Potenza, Novara, Vis Pesaro e Monopoli - Chi retrocederà in serie D al termine della stagione Alla fine della regular season sono per ora cinque le squadre condannate: Alessandria e Pro Sesto nel Girone.