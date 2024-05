Djokovic dopo l’eliminazione a Roma | non avevo equilibrio - quella borraccia…

(Di domenica 12 maggio 2024) Clamorosa eliminazione di Novakagli Internazionali di. Il serbo è stato sconfitto da Tabilo e il torneo ha perso il tennista più atteso. La prestazione del numero uno al mondo è stata pessima contro un avversario alla portata.è tornato a parlare della borraccia che l’ha colpito in testala partita con Moutet. “Ha influito sul? Non lo so, devo verificarlo ma potrebbe essere. Oggi, sotto forte stress, è stato brutto, non in termini di dolore, ma in termini di”. Tennis Internazionali d'Italia,si presenta con il caschetto: il siparietto con i fan è virale VIDEO Il serbo continua: “non...

(Adnkronos) – Novak Djokovic eliminato oggi nel terzo turno degli Internazionali d’Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma . Il 36enne serbo, ...

Djokovic: «Dopo il colpo alla testa ho avuto nausea e vertigini per un'ora. Farò esami medici» - djokovic: «Dopo il colpo alla testa ho avuto nausea e vertigini per un'ora. Farò esami medici» - È una sconfitta clamorosa. Per il punteggio, per il tempo – troppo poco – in cui è maturata, per il rivale. Novak djokovic, che in carriera ha vinto sei titoli al Foro Italico, è stato sconfitto da Al ...

ATP Roma, Djokovic battuto da Tabilo: gli highlights - ATP roma, djokovic battuto da Tabilo: gli highlights - È una sconfitta clamorosa. Per il punteggio, per il tempo – troppo poco – in cui è maturata, per il rivale. Novak djokovic, che in carriera ha vinto sei titoli al Foro Italico, è stato sconfitto da Al ...

Sinner numero uno del mondo dopo il Roland Garros se... Missione possibile anche senza giocare, cosa deve accadere - Sinner numero uno del mondo dopo il Roland Garros se... Missione possibile anche senza giocare, cosa deve accadere - TENNIS - La scioccante sconfitta di Novak djokovic contro il cileno Tabilo al terzo turno del Masters 1000 di roma mette in pericolo la leadership di Novak Djok ...