(Di domenica 12 maggio 2024) , infatti la canzone è al comando della classifica EarOne Airplaye guida anche le classifiche Indipendenti, TV e TV Indipendenti. Andiamo a saperne di più. “” primo nelle classifiche degli ascolti Iconquistano il primo posto della classifica EarOne Airplay. Il nuovo singolo “” guadagna sei posizioni rispetto la scorsa settimana ed è ilpiùin. Sale in classifica (secondo posto, +1) “Veleno” di Tananai che precede “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (terzo posto, -1) e “Lonely Dancers” di Conan Gray (quarto posto, +2). Perde quattro posizioni ma rimane in top 5 (quinto posto), “Come un tuono” di Rose Villain feat. Guè che la scorsa settimana era in prima posizione. ...

I negramaro sono numero 1 in radio con il singolo “Luna piena” che è anche alla prima posizione nella classifica Italiana, prima alla classifica TV, prima alla classifica Indipendenti, prima alla classifica Indipendenti TV. E dal 15 giugno la band ...

“Luna Piena” dei Negramaro è il brano più ascoltato in radio - “Luna Piena” dei negramaro è il brano più ascoltato in radio - “Luna Piena” dei negramaro è il brano più ascoltato in radio, infatti è al comando della classifica EarOne Airplay radio e delle classifiche Indipendenti, TV e TV Indipendenti.

negramaro è numero 1 in radio con “Luna piena” e annuncia 4 date live - negramaro è numero 1 in radio con “Luna piena” e annuncia 4 date live - I negramaro sono numero 1 in radio con il singolo “Luna piena” che è anche alla prima posizione nella classifica Italiana, prima alla classifica TV, prima alla classifica Indipendenti, prima alla ...

Il grande ritorno dei Negramaro: "Luna piena" prima nella classifica delle radio. E Giuliano improvvisa sui social. Video - Il grande ritorno dei negramaro: "Luna piena" prima nella classifica delle radio. E Giuliano improvvisa sui social. Video - Il grande ritorno dei negramaro. Giuliano Sangiorgi e la band salentina al primo posto dei brani più trasmessi dalle radio con "Luna piena". Il singolo è primo ...