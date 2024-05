Lazio - festa per lo scudetto del 1974 | celebrati gli eroi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Il popolo dellafacelebrando in grande stile i 50 anni dalla conquista del primo storico, vinto il 12 maggio, grazie alla vittoria sul Foggia, in uno stadio Olimpico stracolmo, quasi come oggi, dove oltre 50.000 tifosi biancocelesti hanno celebrato glidi mezzo secolo fa. Tutto lo stadio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...