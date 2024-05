Premier League 2023 2024 | l’Arsenal non molla - Trossard stende il Manchester United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024)batte il1-0 in trasferta nel match valido per la 37ª giornata di. Ai Gunners basta il gol di Leandronel primo tempo per tenere aperta la corsa al titolo. La squadra di Arteta torna in vetta alla classifica con 86 punti, a +1 sulCity, che sarà impegnato lunedì sera in casa del Tottenham. In caso di successo della squadra di Guardiola, si arriverà all’ultima giornata con i Citizens a 88 punti ea 86. Ultima giornata in cui il City ospiterà il West Ham all’Ethiad, mentre Saka e compagni avranno l’Everton in casa. SportFace.