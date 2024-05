FOTO Emily Vegliante - un albero per dare continuità alla vita spezzata di una giovane mamma 

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una gesto d’amore per ricorunamamma divenuta angelo fra gli angeli troppo presto”. Commovente e partecipata la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio, sabato 11 maggio 2024 presso il parco giochi di Solopaca. Da oggi unin quel parco dove oggi suo figlio Gabriel gioca sereno ricorderà per sempremamma e carabiniera morta a 22 anni in un incidente stradale. “Unpiantato come simbolo didi quellache attraverso il nutrimento di madre terra sarà nuova linfa diladdove giocherà il suo piccolo Gabriel insieme agli altri bambini. Un simbolo per chi è rimasto affinché mai venga dimenticato ...

Ottavia Piccolo sarà ospite questa sera nel programma di Rai 3 Le Ragazze, dove parlerà della sua vita professionale e personale. E di una carriera iniziata in giovanissima età. Quando il grande regista teatrale Luigi Squarzina la scelse per ...

Sersale, sala consiliare gremita per incontro sulla legalità foto - Sersale, sala consiliare gremita per incontro sulla legalità foto - Marisa Garofalo ha raccontato il femminicidio di ndrangheta della sorella Lea. Ha detto: “Lea si è innamorata sin da giovanissima della persona sbagliata e l’ha capito subito, anche perché proveniva ...

Il presidente Mattarella alla partenza della «Race for the Cure». Cori, strette di mano, la foto con le «donne in rosa» - Il presidente Mattarella alla partenza della «Race for the Cure». Cori, strette di mano, la foto con le «donne in rosa» - Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha ricevuto dai vertici della Komen Italia il pettorale numero 1 ...

Incidente stradale per Schifani ad Agrigento, tamponamento tra auto di scorta (FOTO e VIDEO) - Incidente stradale per Schifani ad Agrigento, tamponamento tra auto di scorta (foto e VIDEO) - Il governatore era arrivato ad Agrigento diretto all'hotel Dioscuri per partecipare a una manifestazione elettorale ...