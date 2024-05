Lotta - assegnati gli ultimi sei pass non nominali nello stile libero al Preolimpico mondiale di Istanbul

(Di domenica 12 maggio 2024) Si chiude il torneo di qualificazione olimpica su basedi, andato in scena ad, in Turchia:gliseinonper Parigi 2024 dellonegli spareggi di ciascuna di categoria di peso tra i due atleti che avevano chiuso la rassegna al terzo posto. Nei -57 kg il posto nazione va alla Cina, grazie al successo del numero 1 del seeding, il cinese Wanhao Zou, che supera ai punti per 5-1 l’ucraino Andrii Yatsenko. Nei -65 kgnon nominale agli Stati Uniti, grazie a Zain Allen Retherford, il quale batte l’atleta individuale neutrale Niurgun Skriabin ai punti per 7-0. Nei -74 kg fa festa l’Albania in virtù della vittoria del naturalizzato Chermen Valiev, che regola ...

La terza e ultima giornata del Preolimpico Europeo di Lotta è andata ufficialmente in archivio a Baku (in Azerbaigian) con l’assegnazione di 2 pass non nominali per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie di peso dello stile libero ...

Si è appena conclusa la prima giornata del Preolimpico Mondiale di Lotta , in corso di svolgimento a Istanbul e valevole come ultimo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Il programma del torneo è stato inaugurato dalle sei ...

La seconda giornata del Preolimpico su base mondiale della Lotta in corso ad Istanbul , in Turchia, assegna altri 18 pass, completando la distribuzione delle quote iniziata ieri nella greco-romana ed iniziando quella riservata alla femminile. ...

