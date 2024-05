Ursula von der Leyen - chi sono i 7 figli | Non bisogna dover scegliere tra carriera e famiglia

(Di domenica 12 maggio 2024)von derè sposata dall’86 con Heiko von der, medico e professore, membro di unaaristocratica di grandi produttori di seta, e dirigente di un sofisticato laboratorio di ricerca in biotecnologia. Siconosciuti a Gottinga, quandostudiava Economia e hanno 7: David Echter del 1987, Sophie Charlotte 1989, Maria Donata 1992, Victoria1994, Johanna Gertrud 1994, Egmont Ulrich 1998 e Gracia Diotima 1999. Ama vivere fuori città e farsi fotografare nella sua grande casa di campagna ad Hannover con il marito, i, il pony e i cani.von der, ex medico, sposata con un medico, fa notizia anche perché è madre di 7, che ...

Ursula von der Leyen è in bilico. La sua candidatura bis alla Commissione europea ora ha bisogno non solo del sostegno di Giorgia Meloni ma anche dei suoi che invece le hanno voltato le spalle. Nelle ultime 48 ore infatti è cambiato tutto. La sua ...

Un programma costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera, dall'indiscusso prestigio italiano e internazionale e che per l'ultima puntata vede ospite in esclusiva la Presidente della ...

"Molto dipende dalla composizione del Parlamento e da chi fa parte di quale gruppo", sono le parole di von der leyen che lasciano a bocca aperta il commissario Nicolas Schmidt, candidato per i ...

