L’ITALIA DELLA PALLAMANO ESISTE! Impresa epica a Podgorica - storica qualificazione ai Mondiali dopo 28 anni!

(Di domenica 12 maggio 2024)ha firmato l’per eccellenzapropria storia agonistica e ha scritto una memorabile, indimenticabile, indelebile pagina di antologia dello sport tricolore. La nostra Nazionale si è qualificata aidimaschile, coronando un sogno che sembrava irrealizzabile fino a pochifa, concretizzando una magia in cui pochissimi eletti avrebbero creduto. Troppo bello per essere vero, quasi da tirarsi un pizzicotto per crederci davvero: dal 14 gennaio al 2 febbraio 2025, tra Croazia, Danimarca e Norvegia, anche i ragazzi del DT Riccardo Trillini saranno protagonista nella rassegna iridata.giocherà iper la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente era datato 1997, quando tra l’altro si riuscì a ...