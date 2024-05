Giro d’Italia - Milan per ora più piazzato che vincente | già sei secondi posti in due anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Che Jonathansia uno dei migliori velocisti al mondo non è assolutamente in dubbio. Lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni, lo dicono anche i rivali del corridore della Lidl-Trek che oggi ha chiuso in piazza d’onore in quel di Napoli la nona tappa del2024. Ecco, quel secondo posto adesso inizia un po’ a far male al friulano che sta continuando a collazionarne molti nella Corsa Rosa, a confronto di sole due vittorie nelle due edizioni nelle quali ha partecipato (e parliamo ovviamente con le aspettative altissime del caso per uno dei fenomeni del ciclismo azzurro). A Napoli è andata come nel 2023, volata anticipata e beffa: l’anno scorso fu Mads Pedersen, quest’anno invece Olav Kooij. In generale isono addirittura sei: due nel 2024 (da aggiungere quello di ...