Internazionali d’Italia | Djokovic battuto da Tabilo Ok Dimitrov e Khachanov

(Di domenica 12 maggio 2024)battein due set (6-2, 6-3). Sul campo principale del Foro Italico, Novaksfida Alejandronel match valido per il terzo turno del torneo. Il primo set vede il tennista cileno ottenere un ampio vantaggio, trovando due break che valgono il 4-0. Successivamente, il campione serbo dimezza le distanze, maha la meglio negli ultimi due game e vince il primo set per 6-2. Il secondo set presenza un canovaccio simile a quello del primo.passa in vantaggio, poisi avvicina sul 4-3. Il tennista cileno riesce però ad allungare e a vincere per 6-3.è così eliminato dal torneo romano, conche passa al turno successivo. Nessun problema per alcuni degli altri favoriti della ...