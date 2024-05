Morto l’uomo con un rene da maiale a due mesi dal trapianto

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – E'Richard 'Rick' Slayman, 62 anni, che era stato acon undigeneticamente modificato. Il decesso, riferisce il Guardian, circa duedopo l'intervento del Massachusetts General Hospital che ha precisato che "nulla fa pensare che abbia perso la vita per l'operazione". I chirurghi avevano detto che ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

È morto l’uomo statunitense a cui a marzo era stato trapiantato un rene da un suino geneticamente modificato - È morto l’uomo statunitense a cui a marzo era stato trapiantato un rene da un suino geneticamente modificato - È morto negli Stati Uniti Richard Slayman, l’uomo a cui lo scorso 16 marzo era stato trapiantato con successo un rene da un maiale geneticamente modificato. L’intervento era stato svolto al Massachuse ...

In Usa paziente con rene di maiale morto a due mesi dal trapianto - In Usa paziente con rene di maiale morto a due mesi dal trapianto - E’ sopravvissuto due mesi Rick Slayman, 62 anni, il primo paziente ad aver ricevuto da vivente un rene di maiale geneticamente modificato, che gli è stato trapiantato lo scorso marzo in Usa. Una possi ...

Morto l’uomo a cui era stato trapiantato un rene di un maiale - morto l’uomo a cui era stato trapiantato un rene di un maiale - L’ospedale ha chiarito che non sono emerse indicazioni che il trapianto sia stato direttamente correlato alla sua morte ...