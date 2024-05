Judo - Grand Slam Astana 2024 | Giorgia Stangherlin settima nei -78 k - subito fuori Carletti nei -100 kg

(Di domenica 12 maggio 2024) Ultima giornata priva dii exploit in casa Italia aldi, ultimo appuntamento del World Tour diin vista degli imminenti Campionati Mondiali di Abu Dhabi (che concluderanno di fatto il biennio di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi). I due azzurri impegnati oggi sul tatami nelle categorie pesanti sono rimastidal Final Block, uscendo di scena nelle eliminatorie., terza testa di serie del seeding nei -78 kg, non ha comunque sfigurato raccogliendo un discreto settimo posto con una vittoria al debutto sulla croata Karla Prodan con un waza-ari di makikomi al Golden Score seguita dalle sconfitte contro la polacca Beata Pacut-Kloczko e la russa russa Nadezhda Tatarchenko. ...

