Il G S VV F I Gasbarri di Arezzo domina la finale nazionale di ginnastica a Torino

(Di domenica 12 maggio 2024) Il fine settimana appena trascorso ha segnato un momento epico per la società dei Vigili del Fuoco “I”, poiché ha preso parte alladiartistica maschile a, con due atleti di spicco, Pietro Violetti e Filippo Grateni, insieme al tecnico Anna Piazza. La performance di Pietro Violetti ha catturato l’attenzione sin dall’inizio, poiché ha tenuto le redini per tutta la gara nella seconda fascia. Affrontando sei attrezzi con esercizi impeccabili, ha dimostrato un’eccezionale padronanza tecnica, guadagnandosi così il titolo di Campione Italiano Assoluto. Dopo cinque anni, la Toscana ritorna are il campo gara, grazie alla maestria di questo talento emergente. Non da meno, Filippo Grateni, in terza fascia, ha difeso con successo la sua posizione ...