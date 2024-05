Quarto Btp Valore - le ragioni di un mezzo flop Gli italiani ormai sazi E la Bce l’11 giugno fa paura

(Di domenica 12 maggio 2024) La quarta edizione del Btp(quello che secondo il Mef permette ai pensionati di andarsene in crociera grazie ai rendimenti, ndr) si è chiusa con 11,2 miliardi raccolti. L'ultimo giorno di collocamento ha registrato una domanda pari a 970 milioni: il bilancio è piuttosto magro, in leggero rialzo rispetto alla terza giornata, che faceva salire il totale parziale a 6,56 miliardi. Segui su affar.it

Il tasso minimo garantito è al 3,35% per 3 anni. Previste cedole trimestrali e il premio fedeltà dello 0,8% al termine dei 6 anni

La quarta edizione del Btp Valore chiude con 11,2 miliardi sottoscritti da parte dei risparmiatori, che portano il totale del titolo riservato al retail, e lanciato nel giugno 2023, a una raccolta totale di quasi 65 miliardi . Abbastanza per ...

