Djokovic k o a Roma - eliminato al terzo turno degli Internazionali d’Italia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Novakoggi nel(terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e otto minuti. Tabilo domina il match dettando il ritmo dall’inizio, in particolare con il dritto.parte male, non trova soluzioni contro il mancino cileno e si complica subito la vita cedendo il game d’apertura con 2 doppi falli. Tabilo scappa sul 3-0 con il secondo break e ipoteca il primo set. Il copione si ripete ...