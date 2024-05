Elena Cecchettin contestata al Salone del Libro | una donna con un rosario in mano le urla Vade retro Satana

Salone del Libro , Elena Cecchettin (sorella di Giulia) pesantemente contestata : “Vade retro satana” Nel corso dell’Arena Robinson Repubblica al Salone del Libero di Torino, come ospite, è intervenuta Elena Cecchettin . Quest’ultima è la sorella di ...

La sorella di Giulia Cecchettin , vittima di femminicidio, è stata ospite dell'Arena Robinson al Salone del Libro di Torino. Un monologo molto atteso che è stato accolto da applausi e commozione, ma c'è stato spazio anche per una contestatrice .

«Non ho mai pensato di crescere senza di te. Non avevo mai programmato di non vedere la tua età. Non avevo mai pianificato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi manchi così tanto». Sono le parole che Elena Cecchettin ha affidato ai social ...