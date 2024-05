50 anni dallo scudetto della Lazio - ecco la medaglia commemorativa

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – In occasione del 50°versario del primo storicoconquistato dalla squadra biancoceleste, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato celebra la S.S.coniando unaspeciale. Oggi infatti è esattamente mezzo secolo da quando il triplice fischio dell’arbitro sancì ufficialmente la vittoria del primo storicosquadra, primo titolo nella Capitale del dopoguerra. Le medaglie, coniate dalla Zecca dello Stato, sono in argento e disponibili, con una tiratura di 1974 pezzi, numero che rievoca l’annovittoria. La creazione è stata realizzata dalle artiste incisori Monica e Silvia CiucciZecca dello Stato e – spiega l’Ipzs – “rende omaggio allo spirito di squadra e a tutti i protagonisti del ...

