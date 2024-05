Verona-Torino 1-2 - rimonta granata e gialloblu sprecano match point salvezza

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Vittoria indelche si impone 2-1 aoggi 12 maggio in undella 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio di Swiderski al 67?, replicano Savva al 77? e Pellegri all’83’. Dopo il triplice fischio finale espulso per proteste l’attaccante dei padroni di casa Henry. In classifica i, in corsa per un posto in Europa, agganciano a quota 50 al nono posto la Fiorentina, che ha però due partite in meno e si portano a una sola lunghezza dal Napoli ottavo. I gialloblù sono invece fermi in 14/a posizione con 34 punti. Occasione sprecata dalche in caso di vittoria avrebbe conquistato aritmeticamente la. Un successo che sembra concretizzarsi al 67? quando i ...