Poliziotto accoltellato - Christian risponde agli stimoli

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI -Di Martino, ila Milano, "è stato estubato a 48 ore dall'intervento". Fonti dell'ospedale, rendono noto che "il paziente non è però sveglio e non sta parlando ma ha reagito a qualche stimolo iniziale". Pertanto, "il paziente resta in prognosi riservata e la sua condizione è ancora considerata grave anche se prevale un cauto ottimismo".Di Martino è stato colpito tre volte alla schiena da coltellate che gli hanno provocato gravissime lesioni a un rene e all'intestino. Aveva cercato di bloccare un 37enne di origini marocchine. Il teaser usato non aveva fatto effetto sull'uomo che l'agente ha poi cercato di bloccare e nella colluttazione non si è accorto che aveva un lungo coltello da cucina. Operato per quattro ore e sottoposto a numerose trasfusioni, Di Martino non è ...