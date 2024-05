Napoli - c’è un allenatore che ADL ha sempre elogiato ancora senza panchina

(Di domenica 12 maggio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo. La dirigenza azzurra vuole solo il meglio per lapartenopea e per questo sta sondando diversi profili, da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini passando per Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Per il momento, visto che il campionato èL'articolo

Il Napoli è alla ricerca del prossimo Allenatore , il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis resta quello di Antonio Conte : le ultime. Ennesima sconfitta dolorosa per il Napoli , che cade 0-2 con il Bologna al Maradona e vede ancora di più ...

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul Mercato in vista della prossima stagione: ipotesi ritorno di fiamma per rinforzare la difesa. Solo due partite alla fine di quella che è stata una lunghissima agonia per i tifosi del Napoli . La stagione ...

Padovan: “Non mi stupirei se ADL facesse tabula rasa. Le responsabilità sono di tutti, compresi i calciatori“ - Padovan: “Non mi stupirei se ADL facesse tabula rasa. Le responsabilità sono di tutti, compresi i calciatori“ - Ospite negli studi Sky, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato la vergognosa stagione del napoli: “Non mi sorprenderei se De Laurentiis facesse tabula rasa. Io sono dell’avviso che le responsa ...

Padovan: "Non mi sorprenderei se ADL facesse tabula rasa, non gli darei torto" - Padovan: "Non mi sorprenderei se ADL facesse tabula rasa, non gli darei torto" - Ospite negli studi Sky, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato la stagione da dimenticare del napoli proiettandosi sul futuro.

Napoli, ADL vuole Conte per riaccendere la gioia: nuovo rilancio per l’ex Juventus - napoli, ADL vuole Conte per riaccendere la gioia: nuovo rilancio per l’ex Juventus - Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta contro il Bologna, non vuole rimanere a guardare e vuole rispondere alle dure contestazioni dei tifosi un colpo ...