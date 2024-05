Ragazzo di 16 anni si tuffa nel fiume e viene risucchiato dalle acque

(Di domenica 12 maggio 2024) Non ce l'ha fatta ildi 16che dopo essersito nelAdda è stato trascinato via dalla furia della corrente. È successo all'altezza di Medolago (Bergamo) e Cornate (Monza e Brianza). Il giovane di origini sudamericane, che abitava nel Milanese, si è gettato in acqua...

Un ragazzo di 16 anni è stato recuperato dalle acque del fiume Adda a Medolago, in provincia di Bergamo. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.Continua a leggere

