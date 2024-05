Cosa è successo a Pozzovivo al Giro d’Italia | caduta evitata - ma quasi 2 minuti di ritardo a Napoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Se la fortuna si dice essere cieca, la sfortuna ci vede sempre benissimo. E la mala sorte purtroppo si abbatte ancora una volta su Domenico(VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), protagonista di un salto di catena nel momento meno congeniale possibile nel finale della nona tappa del2024. Il veterano azzurro stava disputando una Corsa Rosa incredibile, alla venerande età di 41 anni, e anche se è riuscito ad evitare la, il conto da pagare sul traguardo diè stato salatissimo. Questa mattina il lucano era ripartito dal 15° posto in classifica generale, con undi 7’37” rispetto a Tadej Pogacar, dopo l’egregia prova di ieri a Prati di Tivo che gli aveva fatto scalare otto posizioni in graduatoria.ha dimostrato in ...