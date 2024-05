Ursula von der Leyen - chi è il marito Heiko e lo scandalo dei fondi europei

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 maggio 2024) L’attuale presidente della Commissione è nata comeAlbrecht nel 1958 a Ixelles, vicino Bruxelles, dove il padre Ernst, membro di un’importante famiglia della Germania del Nord, lavorava come funzionario presso le istituzioni europee. Cresciuta tra Bruxelles e Hannover, nel land della Bassa Sassonia di cui Albrecht divenne governatore nel 1976, l’attuale presidente della Commissione studiò alla London School of Economics con il nome della bisnonna (Rose Ladson), per sventare eventuali tentativi di sequestro dei terroristi di sinistra della Raf, per poi passare a medicina ad Hannover.von der, avviata in una carriera medica ed accademica, conobbe a Gottingen il medico e docentevon der, che sposò nel 1986 acquisendone il cognome. Accomunata dal...