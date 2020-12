Morto Sebastian Fortini, promessa del motocross: schianto fatale in allenamento (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17enne Sebastian Fortini, giovane campione di motocross, è Morto nel pomeriggio di oggi, 17 dicembre, mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona (Sondrio). Il giovane centauro si è schiantato contro una pianta per cause ancora da accertare: l'impatto gli è stato fatale. Inutile l'intervento dei soccorritori e dell'elicottero inviato sul posto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Ad assistere alla tragedia il padre, da sempre suo allenatore. Fortini gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17enne, giovane campione di, ènel pomeriggio di oggi, 17 dicembre, mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona (Sondrio). Il giovane centauro si è schiantato contro una pianta per cause ancora da accertare: l'impatto gli è stato. Inutile l'intervento dei soccorritori e dell'elicottero inviato sul posto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso. Ad assistere alla tragedia il padre, da sempre suo allenatore.gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria.

