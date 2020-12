' Pazienza se qualcuno muore' | dopo le polemiche si dimette Domenico Guzzini

petergomezblog : #Coronavirus, il presidente di Confindustria Macerata: “Le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà pazienza”… - RobTallei : Il presidente di Confindustria Macerata Guzzini: 'Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne… - fanpage : ?? Ultim'ora Domenico Guzzini si è dimesso. - radiocittaperta : 'Le persone sono stanche [...] Anche se qualcuno morirà pazienza' - choc per la frase pronunciata da Domenico… - nonsonpago1 : RT @unoenessunoe: Pazienza se qualcuno morirà.. per lei quante lacrime verranno versate, #Guzzini? #blob -

Non sono bastate le scuse, dopo la frase choc sui morti per Covid («se qualcuno morirà pazienza», Domenico Guzzini ha deciso di lasciare Confindustia Macerata annunciando le ...Il presidente di Confindustria Macerata aveva detto in maniera brutale quello che da qualle parti in tanti pensano. Poi le scuse e la scelta di farsi da parte su pressione di Confindustria nazionale ...