"Circa un quarto della popolazione mondiale potrebbe non ricevere vaccino fino al 2022": (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Circa un quarto della popolazione mondiale non avrà accesso al vaccino anti-Covid almeno fino al 2022: a sottolinearlo è uno studio pubblicato sul British Medical Journal (The BMJ), che approfondisce il tema delle sfide logistiche legate al programma globale di vaccinazione per combattere il virus. Un secondo studio pubblicato sulla stessa rivista stima che 3,7 miliardi di adulti in tutto il mondo sono disposti a essere vaccinati, evidenziando l’importanza di progettare strategie corrette ed eque per garantire che l’offerta possa soddisfare la domanda, in particolar modo nei Paesi a basso reddito. Un primo studio, portato avanti dai ricercatori della Johns Hopkins University ha analizzato le scorte di vaccini che i Paesi hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020)unnon avrà accesso alanti-Covid almenoal: a sottolinearlo è uno studio pubblicato sul British Medical Journal (The BMJ), che approfondisce il tema delle sfide logistiche legate al programma globale di vaccinazione per combattere il virus. Un secondo studio pubblicato sulla stessa rivista stima che 3,7 miliardi di adulti in tutto il mondo sono disposti a essere vaccinati, evidenziando l’importanza di progettare strategie corrette ed eque per garantire che l’offerta possa soddisfare la domanda, in particolar modo nei Paesi a basso reddito. Un primo studio, portato avanti dai ricercatoriJohns Hopkins University ha analizzato le scorte di vaccini che i Paesi hanno ...

