Vendetta contro i colleghi: antidepressivi nell’acqua. “L’ho fatto perché mi bullizzavano” (Di lunedì 14 dicembre 2020) antidepressivi nell’acqua dei colleghi, perché si sentiva bullizzato. E’ accaduto in un’azienda di Beinasco (Torino). Il responsabile ha confessato è ora è sotto inchiesta per lesioni aggravate. Le indagini risalgono a fine settembre Le indagini risalgono a fine settembre quando uno dei colleghi presi di mira va in ospedale e dalle analisi emergono tracce di benzodiazepine, antidepressivi, nel sangue. I carabinieri prendono in carico il caso e alla fine le indagini portano a un sospettato, un collega di lavoro dell’uomo che si era sentito male. L’uomo ha confessato a inizio dicembre L’uomo ha rivelato il suo gesto a inizio dicembre. E lo ha motivato così: “Mi sentivo bullizzato dai colleghi”. Sono almeno tre gli episodi in cui ha agito contaminando l’acqua dei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020)deisi sentiva bullizzato. E’ accaduto in un’azienda di Beinasco (Torino). Il responsabile ha confessato è ora è sotto inchiesta per lesioni aggravate. Le indagini risalgono a fine settembre Le indagini risalgono a fine settembre quando uno deipresi di mira va in ospedale e dalle analisi emergono tracce di benzodiazepine,, nel sangue. I carabinieri prendono in carico il caso e alla fine le indagini portano a un sospettato, un collega di lavoro dell’uomo che si era sentito male. L’uomo ha confessato a inizio dicembre L’uomo ha rivelato il suo gesto a inizio dicembre. E lo ha motivato così: “Mi sentivo bullizzato dai”. Sono almeno tre gli episodi in cui ha agito contaminando l’acqua dei ...

