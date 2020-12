Sottil illude il Cagliari | l’Inter ribalta nella ripresa con Barella | D’Ambrosio e Lukaku

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tre punti importanti perin rimonta.ha illuso ilnel primo tempo,hannoto nel secondo tempo.ha interpretato molto bene i primi venti minuti, assediando ile costruendo almeno quattro palle gol di un certo spessore, con Cagno grande protagonista su, Eriksen e Sanchez.ha avuto il torto di non essere cinica pur avendo trovato un portiere in grande spolvero. Ilha giocato una gara in chiave difensiva, ma ha sfruttato un’occasione in ripartenza al 42’: cross di Zappa, sponda di Pavoletti perche ci prova due volte e al secondo tentativo trova una bellissima ...