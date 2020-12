Live – Non è la D’Urso, anticipazioni ed ospiti 13 dicembre: si parlerà di due gieffini vip molto discussi (Di sabato 12 dicembre 2020) Live-Non è la D’Urso, anticipazioni ed ospiti 13 dicembre: tanti gli argomenti. Si parlerà sicuramente del COVID – 19, ma sul web circola la notizia che tra le altre cose si discuterà anche di due gieffini vip molto chiacchierati di questa edizione, o meglio di un personaggio che è ancora concorrente e di una sua ex coinquilina. Vediamo subito di chi si tratta. Live – Non è la D’Urso, anticipazioni ed ospiti 13 dicembre: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli fanno ancora discutere La prima è uscita lunedì scorso per poter stare con il figlio, Nathan Falco, durante le Feste natalizie (sappiamo che il “Grande Fratello Vip 5” non terminerà per l’occasione), mentre il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 12 dicembre 2020)-Non è laed13: tanti gli argomenti. Sisicuramente del COVID – 19, ma sul web circola la notizia che tra le altre cose si discuterà anche di duevipchiacchierati di questa edizione, o meglio di un personaggio che è ancora concorrente e di una sua ex coinquilina. Vediamo subito di chi si tratta.– Non è laed13: Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli fanno ancora discutere La prima è uscita lunedì scorso per poter stare con il figlio, Nathan Falco, durante le Feste natalizie (sappiamo che il “Grande Fratello Vip 5” non terminerà per l’occasione), mentre il ...

