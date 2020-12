Conte: “Troppa negatività, non prestiamo il fianco a chi gode dell’eliminazione” (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di domani col Cagliari in conferenza stampa. Mi aspetto una gara difficile, dobbiamo essere bravi ad entrare bene in campo. L’uscita dalla Champions è stata dolorosa, ci credevamo e perciò ci è dispiaciuto molto uscire così. Ora rialziamo la testa, anche se il morale non è alle stelle. Non prestiamo il fianco a chi sta godendo e che spera che si distrugga un anno e mezzo di lavoro. Vedo troppa negatività, restiamo compatti e uniti. Siamo tornati ad essere credibili, capisco che c’è impazienza dopo 10 anni senza trofei ma serve il tempo giusto. La proprietà mi ha chiesto di crescere e valorizzare. Chi mi conosce sa come sto vivendo questo momento. Eriksen? Sto cercando di migliorarlo, voglio mettere tutti sullo stesso piano: a volte ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonio, allenatore dell’Inter, ha presentato la partita di domani col Cagliari in conferenza stampa. Mi aspetto una gara difficile, dobbiamo essere bravi ad entrare bene in campo. L’uscita dalla Champions è stata dolorosa, ci credevamo e perciò ci è dispiaciuto molto uscire così. Ora rialziamo la testa, anche se il morale non è alle stelle. Nonila chi stando e che spera che si distrugga un anno e mezzo di lavoro. Vedo troppa, restiamo compatti e uniti. Siamo tornati ad essere credibili, capisco che c’è impazienza dopo 10 anni senza trofei ma serve il tempo giusto. La proprietà mi ha chiesto di crescere e valorizzare. Chi mi conosce sa come sto vivendo questo momento. Eriksen? Sto cercando di migliorarlo, voglio mettere tutti sullo stesso piano: a volte ci ...

federicagea : RT @marifcinter: Conte: 'Più che promessa vorrei dare un messaggio ai nostri tifosi. Non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta go… - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: ??? #Conte: 'Vorrei dare un messaggio ai nostri tifosi. Non prestiamo il fianco a chi in questo momento gode, a chi spera… - BandieraInter : ??? #Conte: 'Vorrei dare un messaggio ai nostri tifosi. Non prestiamo il fianco a chi in questo momento gode, a chi… - napolista : Conte: “Troppa negatività, non prestiamo il fianco a chi gode dell’eliminazione” L’allenatore dell’Inter in confere… - MarmoAColazione : RT @marifcinter: Conte: 'Più che promessa vorrei dare un messaggio ai nostri tifosi. Non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta go… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Troppa Legno, il ‘re’ dei materiali per l’edilizia green Yahoo Notizie