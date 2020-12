Calcio femminile | nuova avventura per Giulia Asta | la sannita vola a Bergamo

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambia ancora casacca la. La calciatrice cresciuta e maturata con Le Streghe Benevento, dopo essere passata in estate dal Napoli al Perugia si appresta a vivere unaha infatti deciso dire al nord, precisamente adove vestirà la maglia dell’Orobica. La compagine bergamasca milita nel campionato di serie B, occupando attualmente la decima posizione con otto punti all’attivo. Stesso torneo della Grifo Perugia, fanalino di coda con soli tre punti conquistati in sei giornate. Squadra che l’esterno beneventano ha deciso di salutare per sposare la causa dell’Orobica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Luigi Lardone, presidente dell’Ostiamare Lido Calcio, è candidato alla presidenza del Comitato Regionale del Lazio della LND. Lo abbiamo intervistato approfondendo i punti cardine del programma eletto ...Ci siamo quasi! La FIFA in questi minuti ha svelato i tre finalisti delle sette categorie per il "The Best FIFA Football Awards", cerimonia.