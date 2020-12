dievve : Crucioli vota contro il Mes: “È tutto ciò contro cui il M5S si è sempre battuto” -

Il senatore a vita Mario Monti loda il M5S per il voto positivo in parlamento sulla riforma del Mes: ‘Non ha proprio niente contro l’Europa’.Superare l’ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta al premier Giuseppe Conte per sancire una nuova tregua all’interno delle forze che sostengono il suo governo. Nel giorno in cui le Aule di ...